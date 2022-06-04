عبدالغفار: ربع مقاعد الجامعات للوافدين.. ومصاريف دراسة الطب 7 آلاف دولار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة أن التعليم الجامعي صناعة منتشرة في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن السياحة التعليمية تؤثر على النمو الاقتصادي للدول وتساعد في زيادة الدخل القومي، مشددًا: «مصرين على التوسع في استقدام طلاب وافدين من كل دول العالم».

انفاق 200 مليار دولار سنويًا على تعليم الوافدين في العالم

وأوضح عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، أن عدد الطلاب الذين يبحثون عن جامعات للدراسة فيها 7 ملايين طالب في العالم، مشيرًا أن هؤلاء الطلاب ينفقون 200 مليار دولار سنويًا بشكل مباشر كمصاريف تعليم مباشرة، لافتًا أنه متوقع زيادة عدد هؤلاء الطلاب لـ8 ملايين طالب خلال عام 2025 ومتوقع ارتفاع إنفاق هؤلاء الطلاب لـ233 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشدد وزير التعليم العالي أن هناك اقتصاد مبني على التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم يعتبر من الدبلوماسية الناعمة، مؤكدًا انه على مدار التاريخ تخرج من مصر عدد كبير من العظماء والرؤساء والمسئولين على مستوى العالم، ضاربًا المثل بعمدة طوكيو والتي تخرجت في آداب القاهرة وحاكم الشارقة الذي تخرج في زراعة القاهرة والملكة رانيا ملكة الأردن وغيرهم من مشاهير العالم، فضلًا عن مجدي يعقوب وأحمد زويل وفاروق الباز وغيرهم.

تخصيص 25% من المقاعد الجامعية للوافدين

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة تخصص 25% من مقاعد الجامعات للطلاب الوافدين، مشددًا على أن الطالب الوافد لا يحصل على مقعد مخصص للطالب المصري، موضحًا: «مش هاخد مكان طالب مصري اديه لطالب وافد» لافتًا إلى أن مصاريف الطالب الوافد في كلية الطب تصل لـ7000 دولار سنويًا والكليات النظرية تصل مصاريفها لـ3000 دولار سنويًا مؤكدًا ان ذلك يعتبر دخل ذاتي للجامعات لتطوير العملية التعليمية.