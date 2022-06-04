القبض على شخص بحوزته بندقية أمام «الكابيتول» بالولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان أبرزها، اعتقال رجلا عند مبنى «الكابيتول»، كما عثرت السلطات الأمنية بحوزته على بطاقة هوية مزورة وبندقية، فيما وجهت محكمة تهمة ازدراء «الكونجرس» إلى بيتر نافارو«72 عاما»، المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أنها اعتقلت شخصًا، بحوزته على بطاقة هوية مزورة وبندقية ودرع واق من الرصاص وذخيرة، أوقف سيارته عند مبنى «الكابيتول»،

وأشارت الشرطة في بيان، المشتبه به هو ضابط شرطة متقاعد من نيويورك، يدعى «جيروم فيليب»، ويشتبه في حيازته بشكل غير قانوني لمخازن ذخيرة كبيرة غير مسجلة.

بدورها، وجهت محكمة فدرالية أمريكية، أمس الجمعة، تهمة ازدراء «الكونجرس» إلى بيتر نافارو«72 عامًا» المدير التجاري السابق في الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد رفضه تنفيذ مذكرة استدعاء من قبل لجنة «مجلس النواب» المكلفة التحقيق في «اقتحام الكابيتول» في 6 يناير من العام الماضي 2021، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«نافارو» يواجه عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يومًا و12 شهرًا

وأشارت «محكمة واشنطن» الفدرالية، إلى وضع نافارو قيد الاحتجاز وسيمثل أمام المحكمة. ويواجه نافارو في حالة إدانته عقوبة السجن لمدة تراوح بين 30 يوما و12 شهرا، وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.

السجن 15 عاما على مواطن أوزبكي بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لـ«داعش»

وفي الولايات المتحدة، أدانت السلطات، مواطنا أوزبكيا يدعى «ديلخايوت قاسِموف»، يبلغ من العمر «34 عاما»، مقيما في مدينة نيويورك، بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم «داعش» الإرهابي، وحُكم عليه بالسجن 15 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووُجهت إلى «قاسموف» التهم في 2015، فيما جرت محاكمة المواطن الأوزبكي، في عام 2019.