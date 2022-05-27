مسلح يفتح النار على الشرطة من شرفة منزله غربي «كاليفورنيا» الأمريكية

فتح الرجل، النار على الشرطة في مدينة «سيسايد» بـ «مقاطعة مونتيري» غربي ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ورفض مغادرة منزل متحصن فيه، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو ضحايا.

الشرطة تدعو المواطنين في المدينة لعدم مغادرة المنازل

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع بعد أن وصل عدد من عناصرها لـ أحد المنازل لإبلاغ الرجل الذي كان يقيم فيه بإبعاده من المنزل.

ودعت الشرطة، المواطنين في المدينة لعدم مغادرة المنازل على إثر حادث إطلاق النار.

Here’s a direct look at our suspect who opened fire on sheriff’s deputies this am, he’s currently on his balcony appears to be unarmed and talking with negotiators.. look closely he in the middle of screen.. pic.twitter.com/YvclXWqN0N — Felix Cortez (@FelixKSBW) May 26, 2022

الشرطة الأمريكية تلقى القبض على المسلح.. ووفاة زوج معلمة مدرسة«يوفالدي»

وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على الرجل المسلح الذي تحصن بنفسه في شرفة وحدته السكنية في شارع «سان بابلو» في سيسايد، وتحصن في الشرفة لما يقرب من 5 ساعات ورفض النزول.

بدوره، توفي جو جارسيا زوج المعلمة إرما جارسيا، التي لقيت مصرعها في حادث إطلاق النار داخل مدرسة «روب» الابتدائية بمدينة «يوفالدي» في بولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي البلاد، على إثر نوبة قلبية ناجمة عن صدمته النفسية التي تسبب بها مقتل زوجته، وفقا لما ذكرته صحيفة «دالاس نيوز» الأمريكية.

وأسفر حادث إطلاق النار في المدرسة، في 24 مايو الجاري، عن مقتل 19 طفلا وبالغين اثنين، وإصابة 17 شخصا آخرين.

وفاة 4368 طفلا ومراهقا في الولايات المتحدة جراء الأسلحة النارية

وتوفي 4368 طفلا ومراهقا في الولايات المتحدة جراء إصابات ناجمة عن الأسلحة النارية في العام قبل الماضي 2020، أي بمعدل 5.4 وفاة لكل 100 ألف، وأوضحت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، أن نحو 30% من وفيات الأطفال والمراهقين حالات انتحار، وما يزيد قليلا عن 3% غير مقصودة، و2% غير محددة.

وطالت الوفيات بشكل غير متناسب الأطفال والمراهقين السود، الذين كانوا أكثر عرضة للوفاة 4 مرات من الأطفال البيض، فيما شملت المجموعة الثانية الأكثر تأثرا بالأسلحة النارية هم الهنود الأمريكيين. وأشارت «سكاي نيوز»، إلى أن معدل الوفيات بالأسلحة النارية أعلى في «العاصمة واشنطن»، وولاية «لويزيانا» الواقعة في المنطقة الجنوبية من البلاد، ثم ولاية «ألاسكا».

وشكلت جرائم القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة عن استخدام أسلحة نارية، فيما سُجلت 4036 وفاة مرتبطة بحوادث السيارات، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

السلطات الكندية تغلق 5 مدارس في المنطقة

وفي كندا، أصيب شاب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات، برصاص الشرطة، لدى سيره في شارع وهو يحمل بندقية في حي «بورت يونيون»، شمالي مركز مدينة «تورونتو»، فيما أغلقت السلطات، 5 مدارس في المنطقة.

وأوضحت «شرطة تورونتو»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه ليس هناك تهديد أوسع نطاقا على السلامة العامة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.