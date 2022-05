مسلح يفتح النار على الشرطة من شرفة منزله غربي «كاليفورنيا» الأمريكية

فتح الرجل، النار على الشرطة في مدينة «سيسايد» بـ «مقاطعة مونتيري» غربي ولاية «كاليفورنيا» الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ورفض مغادرة منزل متحصن فيه، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو ضحايا.

وقالت الشرطة، إن الحادث وقع بعد أن وصل عدد من عناصرها لـ أحد المنازل لإبلاغ الرجل الذي كان يقيم فيه بإبعاده من المنزل.

ودعت الشرطة، المواطنين في المدينة لعدم مغادرة المنازل على إثر حادث إطلاق النار.

Here’s a direct look at our suspect who opened fire on sheriff’s deputies this am, he’s currently on his balcony appears to be unarmed and talking with negotiators.. look closely he in the middle of screen.. pic.twitter.com/YvclXWqN0N