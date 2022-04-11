«تشيني»: لجنة التحقيق حصلت على وثائق تؤكد تخطيط «هجوم الكابيتول»

توصلت لجنة الكونجرس المعنية بالتحقيق في الهجوم على مبنى «الكابيتول»، 6 يناير من العام الماضي 2021، إلى أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية لرئيس البلاد السابق دونالد ترامب.

وفي 6 يناير من العام الماضي، اقتحم آلاف الأشخاص، المؤيدين لـ«ترامب»، مبنى «الكابيتول» خلال جلسة مشتركة لـ «الكونجرس»، الأمريكي كانت مقررة في ذلك الوقت لتأكيد نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وقالت النائبة عن الحزب «الجمهوري»، الأمريكي، ليز تشيني، إن اللجنة حصلت على قدر هائل من الشهادات والوثائق أظهرت بوضوح شديد، مدى التخطيط والتنظيم والهدف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي 2 يوليو من العام الماضي 2021، أعلنت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن النائبة عن الحزب الجمهوري، ليز تشيني ستكون واحدة من 8 أعضاء اختارتهم للعمل في لجنة ستحقق في أحداث اقتحام مبنى «الكابيتول».

«النواب» أيد إطلاق ملاحقات قانونية ضد مقربين من ترامب في 7 أبريل الجاري

وكان مجلس «النواب» الأمريكي، أعلن في 7 أبريل الجاري، تأييده إطلاق ملاحقات قانونية ضد مقربين من ترامب لرفضهما الإدلاء بشهادتهما في تحقيق برلماني حول الهجوم.

«تشيني»: لجنة الكونجرس لم تتخذ قرارا حول المضي قدما في توجيه تهم جنائية

وقالت ليز تشيني، النائبة عن «الحزب الجمهوري»، ابنة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، إنه من الواضح أن ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق وما كان يفعله عدد من الأشخاص الذين كانوا حوله غير قانوني، وكانوا يعرفون ذلك وفعلوا ما فعلوه، وأشارت النائبة الامريكية، إلى أن اللجنة لم تتخذ قرارا حيال المضي قدما في توجيه تهم جنائية للرئيس السابق.

وتابعت «تشيني»، قائلة، إنها تعتقد أن ما تم رؤيته هو جهد كبير ومنظم ومخطط استخدم فيه أدوات متعددة لمحاولة قلب نتائج الانتخابات.

وأمس الأحد، قال ترامب، في تجمع لـ «الحزب الجمهوري»، بـ ولاية نورث كارولينا إنه ربما يكون أكثر الرجال الذين خلقهم الله صدقا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.