«الصحة» تعلن البروتوكول العلاجي لفيروس جدري القرود

كشفت وزارة الصحة والسكان ممثلة في إدارة الطب الوقائي، البروتوكول العلاجي لمرض جدري القرود في منشور وجهته إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، ووجهت المديريات بضرورة تدريب الأطباء داخل المستشفيات على طرق تشخيص مرض جدري القرود، وكيفية علاج الأعراض التي تظهر على المرضى في حال ظهوره في مصر.

البروتوكول العلاجي لمرض جدري القرود

وقالت وزارة الصحة والسكان، في المنشور الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنّه حتى الآن لا يوجد علاج محدد للإصابة بفيروس جدري القرود، لكن يجب اللجوء إلى الأدوية التي تعالج الأعراض مع دعم الوظائف الحيوية للمريض وتقديم الرعاية الصحية الملائمة.

وتابعت الوزارة، بأنّ هناك مجموعة من العقارات المضادة للفيروسات يتم دراستها حاليا علاج حالات جدري القردو ومنها، سيدوفوفير، وبرينسيدوفوفير، التيكوفيرمات والذي كان يستخدم فى الماضي لحالات الجدري وتم إجازته في الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، حتى لا تتوافر بيانات عن فعالية هذه العقارات لعلاج الحالات اللبشرية، ومع ذلك فقد أثبت فعالية ضد فيروسات الجدري فى الدراسات المختبرية والحيوانية، ضافة إلى أنّه يتم دراسة مصل الجلوبيولين المناعي ليتم استخدامه في مرضي نقص المناعة عند تعرضهم لفيروس جدري القرود.

مكافحة تفشيات مرض جدري القرود

وأكدت الوزارة، أنه يمكن مكافحة تفشيات مرض جدري القرود من خلال تطبيق إجراءات النظافة تعليمات مكافحة العدوي، مشيرة إلى أنّه من حصل على تطعيمات الجدري أقل عرضة للإصابة بالفيروس، مطمئنة المواطنين من توافر لقاح آخر وهو عبارة عن جرعتين لكنه محدود داخل منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خلو مصر من مرض جدري القرود حتى الآن أو وجود حالات مشتبه بها على مستوى محافظات الجمهورية، وذكرت الوزارة أنّه تم توفير كواشف اكتشاف مرض جدري القرود داخل المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة المصرية.