منظمة الصحة تدعو الدول للتأهب لرصد أي إصابة بـ «جدري القردة»

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن مرض «جدري القردة» لن يتحول إلى وباء مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لوجود لقاح له، مشيرة إلى أن على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات إذا وقعت.

«الصحة العالمية»: لقاح «جدري القردة» موجود وفعال للحالات المصابة

ودعت «الصحة العالمية»، جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة، وأضاف مدير الأوبئة بالمنظمة، عبدالناصر أبو بكر، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، أنه يجب التوعية من «جدري القردة» وكيفية التعامل مع المرض، موضحا أن لقاح المرض موجود وفعال للحالات المصابة وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات.

وأشار أبو بكر، إلى أن منظمة «الصحة العالمية» تنصح بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار «جدري القردة».

الولايات المتحدة: أكثر من 1000 جرعة من «جينيوس» لاستخدامها في حالات «جدري القردة»

بدورها، أعلنت «مراكز مكافحة الأمراض» الأمريكية، وجود أكثر من 1000 جرعة من لقاح «جينيوس» في المخزون الوطني لاستخدامها في حالات «جدري القردة»، مشيرة إلى أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، بصدد الإفراج عن جزء من جرعات اللقاح،

وتوقع مسؤولو المراكز، ارتفاع المستوى بسرعة كبيرة في الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

3 حالات اشتباه في المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 حالات مشتبه في إصابتها بـ«جدري القردة»، مشيرا أن الحالات تحت الرعاية الصحية والمراقبة، فوقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «جدري القردة»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.