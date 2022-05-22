أستاذ «علم انتشار أوبئة»: البشرية مرت بموجات كثيرة لـ«جدري القردة»

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إنّ مرض جدري القردة مرض قديم وليس حديثا، ومرت على البشرية موجات كثيرة لهذا المرض، لكننا أصبحنا بسبب فيروس كورونا نلقي الضوء على أي فيروسات وأوبئة.

وأضاف عنان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي وياسمين سيف، ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، وأن تسليط الضوء على أي مرض أمر جيد، حيث اكتُشف الفيروس منذ فترة السبعينيات، وهذا ليس مرض الجدري، حيث تم القضاء على مرض الجدري تمامًا عام 1980، ولا توجد حالات جدري ولم نعد نتعاطى التطعيم الخاص به، مشيرا إلى أنّ جدري القردة، نوع من الجدري يأتي بموجات، ومعدلات انتشاره قليلة.

نسبة الوفيات بـ«جدري القرود» تقل عن 1%

وأوضح أنّ مرض الجدري ليس موجودًا في مصر، ولم تسجل أي حالات بالإصابة به، وهو مرض لا تزيد نسبة الوفيات به عن 1%، فهي نادرة للغاية، مؤكدًا أنّ العلاج موجود وهناك «فاكسين» خاص به ومطور منذ 2019، لكنه لا يُنتج نظرًا لعدم الاحتياج له.

التعافي من الإصابة بالجدري تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أنّ التعافي من الإصابة بمرض جدري القرود تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع داخل المستشفى، مع تلقي العلاج اللازم، موضحًا أنّ مرض جدري القرود ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، لكن من إنسان إلى إنسان صعب للغاية؛ لأنّه يحتاج للعدوى عن طريق اللعاب أو كمية كبيرة من الرزاز، مشيرًا إلى أنّ العدوى به تتم عن طريق العض أو جرح حيوان مصاب به لإنسان.

يجب الحرص على النظافة الشخصية والعامة

وعن الإجراءات الوقائية من جدري القرود، قال أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، إنّه يجب الحرص على النظافة الشخصية والعامة وعدم التعامل مع أي شخص عنده أي أعراض والتوجه للمستشفى في حالة وجود أي أعراض، وعزل الشخص المصاب بأي مرض وبائي موجود وليس فقط جدري القردة.