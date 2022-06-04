دعاء الامتحان.. اللهم يا من لطفه بعباده شامل وخيره لعبده واصل

نشرت صفحة الأزهر الشريف على فيس بوك صيغة دعاء الامتحان للأبناء يمكن ترديده خاصة مع بدء ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 اليوم، بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية، وقبل أيام من بدء ماراثون الثانوية العامة فضلا عن امتحانات الجامعات.

دعاء الإمتحان

وبخصوص دعاء الامتحان للأبناء فقد نشرت صفحة الأزهر الشريف الدعاء التالي: «اللهم يا من لطفه بعباده شامل وخيره لعبده واصل، نسألك اللطف بأولادنا في امتحاناتهم، ويسر لهم ما صعب عليهم، وأمنهم من كل ما يخافون وكن لهم بلطفك الخفي الظاهر».

دعاء اللمتحان للأبناء

وبالإضافة إلى دعاء الامتحان للأبناء الذي نشره الأزهر على صفحته فإنه يمكن ترديد العديد من الأدعية لتيسير امتحان الطلاب والمذاكرة والحفظ ومنها:

- اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا.

- اللهم اجعل قلبي عامرًا بذكرك.

- اللهم ذكرني ما نسيت وعلمي ما جهلت.

- اللهم سهّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا علي.

-اللهم إنّي استودعتك ما علمتني إياه فردّه إليّ حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

وبخصوص امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 فيؤدي نحو 139 ألف طالب وطالبة الامتحان في مختلف الأقسام، بواقع 91392 بالقسم الأدبي و46648 في القسم العلمي، و143 طالب في شعبة العلوم الإسلامية و539 طالبًا بمعاهد البعوث الإسلامية، كما بلغ عدد اللجان 605 لجان على مستوى الجمهورية.

وبدأت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية 2022 للقسم العلمي، إذ يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم يوم الأحد في مادتي الفقه والحديث.