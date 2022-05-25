أفضل دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح: «اللهم إني أسألك فهم النبيين»

يبحث الكثيرون عن دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح، حيث ورد عن العلماء وعلى رأسهم الشيخ شعراوي أنه كان يدعو بدعاء يمكن أن يكون دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح: «اللهمّ إنّي أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك. وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت ، فردّه عند حاجتي إليه، انك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

ومن دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح: «رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح».

دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح

وفي دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح: «اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلاً، يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، رب إنّي مسّني الضرّ إنك أرحم الراحمين».

ويمكن القول بـ «اللهمّ يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع عليّ ضالتي، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ» كـ دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح.

ويختتم دعاء لتسهيل الامتحان والنجاح بـ « اللهم أهد قلبي وسدّد لساني واسل سخيمة صدري. اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً. اللهمّ اجعل لي نوراً وفي قلبي نوراً وفي قبري ونوراً وفي سمعي نوراً. وفي بصري نوراً وفي شعري نوراً وفي عظامي نوراً وفي دمي نوراً. ونوراً من خلفي ومن أمامي ونوراً عن يميني ونوراً عن شمالي ونوراً من تحتي ونوراً من فوقي. . اللهمّ زدني نوراً واجعل لي نوراً».