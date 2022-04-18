دعاء الخوف من الامتحان: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

دعاء الخوف من الامتحان من أكثر الأدعية التي يتمّ البحث عنها عبر محركات البحث، لاسيما مع اقتراب امتحانات نهاية العام للطلبة بجميع المراحل التعليمية.

أدعية مستحبة قبل دخول الامتحان

دعاء الخوف من الامتحان ليس له سند شرعي ولكن هناك العديد من الأدعية المستحب ترديدها سواء في ليلة الامتحان أو قبل أداء الاختبار، ومنها: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين، اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم».

الدعاء مع يقين الإجابة

ويستحب لإزالة الخوف من الامتحان اليقين بالإجابة وإخلاص النوايا لله عز وجل، ومن الأدعية المستحبة برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي.

أدعية مستجابة قبل دخول الامتحان

كما يستحب ترديد هذا الدعاء: «اللهم إني استودعك ما قرأت و ما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

ومن أدعية الخوف من الامتحان: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين».

كما يستحب تكرار هذا الدعاء قبل دخول الامتحان، «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين».