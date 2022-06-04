«فترة تعايش» لـ مهندسين مصريين بألمانيا لنقل «الثورة الصناعية الرابعة»

أعلن الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن مشروع طموح بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة ماكينات الصناعة، لإرسال نخبة من الكوادر الفنية لدى الهيئة لقضاء «فترة تعايش» في ألمانيا، لتدريبهم على أحدث التكنولوجيات العالمية، ونقل الخبرات لهم.

يأتي ذلك في إطار توجهات الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات لتوطين معايير «الثورة الصناعية الرابعة» في مصانع ووحدات الهيئة، بما ينتج عنه توطين التكنولوجيا الحديثة التي تعمل على تصنيع منتجات متطورة، وتعميق التصنيع المحلي في المجالات المختلفة.

سفر مهندسين مصريين لقضاء فترة تعايش عام بألمانيا ثم العودة لنقل الخبرات

وقال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في تصريحات له على هامش مشاركته في فعاليات اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ: «من المُخطط يطلع مهندسين عاملين في الهيئة العربية للتصنيع، للتعايش في ألمانيا لمدة 12 شهر، ليتعلموا، ثم يعودوا لمصر، لنقل الخبرات التي تعلموها هناك».

وأضاف «التراس»، أنَّ هذا التعاون مع الجانب الألماني هو نقل حقيقي للتكنولوجيا، سواء عبر التعاون في تنفيذ ما يُطلق عليه «أمهات المصانع»، عبر تصنيع الماكينات التي تُدير وتشغل المصانع المختلفة محلياً في مصر، وهو أمر جديد للغاية علينا.

وأوضح رئيس «العربية للتصنيع»، أنَّ العمل على تنفيذ هذا المشروع العملاق والضخم، يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للاهتمام بالصناعة، مضيفاً: «الأمر لم يعد الاقتصار على أننا مجرد نجيب خط إنتاج جديد، أو ماكينات جديدة، لكن أيضاً سنصنعها في مصر».

الفريق التراس: منفتحون للتعاون والتكامل مع جميع الكيانات والدول الصديقة

وأكّد «التراس»، انفتاح الهيئة العربية للتصنيع على التعاون والتكامل مع جميع الكيانات التصنيعية في مصر، والمنطقة، والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في توريد أية احتياجات لها من المنتجات التي تعمل الهيئة على تصنيعها.

واختتم تصريحاته، قائلاً: «لدينا الإمكانيات لنتكامل ونتعاون جميعاً، ولدينا إمكانيات تكنولوجية كبيرة، وحرجة لنستطيع العمل لتلبية جميع المتطلبات».