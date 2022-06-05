سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-6-2022 في البنوك المصرية

حدّثت بنوك مصر والأهلي المصري وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سعر الريال السعودي وعدد من العملات الأخرى، ويهتم كثيرون بالتزامن مع قرب انطلاق مع موسم الحج الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم.

واليوم الأحد الموافق 5 يونيو، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي، وفق آخر تحديث للبنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

قيمة البيع والشراء للعملة السعودية داخل البنوك سجلت اختلافًا، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.95 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 5.95 جنيه للشراء مقابل 5.96 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم الأحد، فيما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.96 جنيه للبيع مقابل 5.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 5.91 جنيه للشراء، مقابل 5.96 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصلت العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 5.95 جنيه للشراء و5.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.97 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم الأحد، سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.