سعر الريال السعودي اليوم السبت 4-6-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر الريال السعودي وعدد من العملات الأخرى، وذلك بالتزامن مع موسم الحج الذي تفصلنا عنه أسابيع قليلة، حيث يحرص قطاع عريض من الحجاج على متابعة فرق سعر العملة قبل السفر.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم السبت الموافق 4 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

استقرت قيمة بيع وشراء عملة السعودية، إذ سجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم السبت، فيما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.91 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم السبت، سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.97 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصلت العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الريال السعودي نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.95 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.