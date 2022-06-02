سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج المبارك 2022 ترتفع عمليات البحث بشكل يومي عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، خاصة من قبل الحجاج وزوار بيت الله الحرام.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، في مجال أسعار العملات العربية، نعرض سعر الريال السعودي في البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، اليوم الخميس 2 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.97 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، وسجلت العملة السعودية في في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.95 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك بعد تحديث الأسعار صباح اليوم الخميس الموافق 2 يونيو الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الخميس الموافق 2 يونيو الحالي، كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر بيع وشراء الدولار في المصرف المتحد سعر 18.53 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر بنحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الخميس 2 يونيو.