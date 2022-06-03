سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3-6-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، حيث يسعى المسلمون لمعرفة أسعار الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي خاصة مع اقتراب موسم الحج والرغبة في أداء فريضة الحج.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.91 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.95 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنوك قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.95 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.97 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث للبنك قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت العملة السعودية في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وفي البنك المركزي سجل الريال السعودي نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.