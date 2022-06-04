بروس ويلز يمارس الرياضة في أول ظهور له بعد اعتزاله بسبب مرضه

التقت عدسات الكاميرات الظهور العلني الأول للنجم الأمريكي بروس ويلز بعد إعلان اعتزاله، على خلفية إصابته بـ«الحبسة» التي يفقد معها القدرة عن التعبير بالكلام، وظهر الممثل البالغ من العمر 67 عامًا، أمس في لوس أنجلوس، وهو يرتدي قميص أبيض عليه شعار صغير على الجانب الأيسر، وأمسك زهرة في يده اليمنى وزجاجة ماء في يده الأخرى.

وكان بروس ويلز يمارس الرياضة مع مدربه، بعد شهرين من تقاعده من التمثيل بسبب تشخيص طبي بـ«الحبسة الكلامية» وهي حالة تؤثر على القدرة على التواصل التي يمكن أن تؤثر على الكلام، وكذلك الطريقة التي تكتب بها اللغة المنطوقة والمكتوبة وتفهمها، يمكن أن تحدث الحالة بعد إصابة في الرأس أو سكتة دماغية، أو يمكن أن تكون سابقة لورم في المخ أو مرض الزهايمر، وعادة ما يتم علاج المرضى الذين يعانون من هذه الحالة من خلال علاج النطق ويتمّ تعليمهم طرقًا للتواصل غير اللفظي، وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل».

أسرة ويلز تكشف إصابته بـ«الحبسة»: وقت مليء بالتحديات ونواجهه كعائلة قوية

وأصدرت عائلة النجم الأمريكي، بيانًا مشتركا عبر «إنستجرام»، في 30 مارس الماضي، أعلنت فيه تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام، إذ يعاني من بعض المشكلات الصحية وتمّ تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية، وأوضحت: «ونتيجة لذلك وبتفكير كبير، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير، هذا وقت مُمتلِئ بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم».

وتابعت العائلة في بيانها: «نحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا إخبار معجبيه لأننا نعرف كم يعني لكم، كما أنتم بالنسبة له، كما يقول بروس دائمًا: (عيشها) ونخطط معًا للقيام بذلك».

امتدت مسيرة ويلز المهنية لما يقرب من 45 عامًا وشهدت تقديمه أدوارًا أيقونية في أفلام منها «Pulp Fiction» و «Die Hard» و«The Sixth Sense» و«Unbreakable» والعديد من المشاريع الأخرى، وحصد عدد من الجوائز منها جائزة جولدن جلوب وجائزتي اختيار الجمهور بالإضافة إلى جائزتي إيمي.