محمد ثروت يكشف سبب تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»

قال الفنان محمد ثروت، إنهم اتفقوا على تقديم الجزء الثاني من فيلم «بنك الحظ»، وجمعتهم جلسات عمل خاصة للوقوف على كافة التفاصيل، لكن لم يظهر حتى الآن أي إعلان للجزء الثاني من الفيلم.

جاء ذلك بعد تردد أنباء عن الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ، وهو من بطولة الثلاثي محمد ممدوح ومحمد ثروت، وأكرم حسني، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل وتصدره الايرادات فى شباك التذاكر.

محمد ثروت يكشف سبب تأخير الجزء الثاني من فيلم بنك الحظ

وأكد ثروت، لـ«الوطن»، أنّ النجاح الذي حققه الجزء الأول من فيلم بنك الحظ جعل عليهم مسؤولية كبيرة، بأنه لا بد وأن يكون الجزء الثاني على المستوى نفسه بل وأفضل، وأنه بالفعل تم الاتفاق على الخطوط العريضة.

وكشف ثروت عن أنّ المخرج أحمد الجندي والمؤلفين مصطفي صقر ومحمد عز الدين منشغلين في الوقت الراهن بالجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي»، الذي شارك في السباق الرمضاني الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذا سبب تأخير المشروع لبعض الوقت لحين الانتهاء من المسلسل.

وحرص ثروت على تهنئتهم بمسلسل الكبير أوى حيث قال إنه، أحد أهم المسلسلات الكوميديا التي عُرضت في رمضان، وأنه حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما أنه من محبي الفنان أحمد مكي.

تفاصيل فيلم بنك الحظ

يذكر أن فيلم بنك الحظ من بطولة أكرم حسني، ومحمد ممدوح، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وليلى عز العرب، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وسامية الطرابلسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.