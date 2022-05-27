محمد ثروت ينشر صورته وهو طفل برفقة والده: «الله يرحمك يا بطل»

نشر الفنان محمد ثروت، صورة له وهو طفلًا صغيرًا بصحبة والده، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، الأمر الذي جعل متابعوه يتفاعلون معه، ويدعون لوالده الراحل بالرحمة.

محمد ثروت عن والده: الله يرحمك يا بطل

وكشف محمد ثروت، أن والده أحد أبطال مصر في ألعاب القوى، حيث كتب قائلًا تعليقًا على صورته وهو طفلًا صغيرًا: «حد شافني وأنا صغنن، مع كابتن ثروت سعيد، بطل مصر وأفريقيا في قذف القرص ألعاب القوى وهيى لعبة أوليمبية، الله يرحمك يا بطل».

يشارك هيفاء وهبي بطولة رمسيس باريس

يشارك الفنان محمد ثروت، في فيلم «رمسيس باريس»، والذي يضم عدد من النجوم أبرزهم هيفاء وهبي، محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمود حافظ، وعددًا من نجوم ضيوف الشرف، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

وتم الانتهاء من تصوير عدد كبير من مشاهد الفيلم قبل شهر رمضان الماضي، في شوارع باريس بفرنسا، فيما يتبقى المشاهد التي من المقرر تصويرها في شوارع القاهرة.

وكرمّت «الوطن»، الفنان محمد ثروت في ندوة خاصة، تحدث فيها عن نجاحه في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال تقديمه شخصية «مستر فايز»، وحش الرياضة، في أحداث مسلسل دايما عامر، بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، إخراج مجدي الهواري.

وقام بغناء عدد من الأغنيات خلال المسلسل، باعتباره مدرسًا لمادة الرياضيات يستعين بالغناء لشرح المادة للطلاب، وتصدرت أغنية «شيكا شيكا ضاضا»، محركات البحث فور عرضها.

كما تحدث عن دوره في مسلسل «فاتن أمل حربي»، وتجسيده شخصية شكيب المحامي، أمام نيللي كريم، وشريف سلامة، وفادية عبدالغني.