محمد ثروت: أمتع لحظات حياتي في التمثيل كانت مع سمير غانم

أعرب الفنان محمد ثروت عن افتقاده الشديد للفنان الراحل سمير غانم الذي حلت الذكرى الأولى لوفاته يوم الجمعة الماضية، إذ أنه توفى 20 مايو عام 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد ثروت خلال ندوته في «الوطن»: «أنا مفتقد سمير غانم جدًا، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته، الفن المصري طبعا خسر قامة كبيرة جدا، وعملاق من عمالقة الكوميديا وصاحب مدرسة من مدارس الكوميديا اللي محصلتش قبله، وكتير جدا قلدوا سمير غانم ولكن في النهاية سمير غانم اللي كان موجود، ربنا يرحمه».

محمد ثروت: أتمنى تجسيد دور سمير غانم

وعن إمكانية تجسيد دوره، أوضح: «أستاذ سمير غانم حاجة كبيرة جدا طبعًا أتمنى تجسيد دوره، وبالنسبالي كان أبويا الروحي، وكنت بنادي عليه أحيانا «يا بابا» بس بيني وبينه، وهو من ضمن الناس اللي اتأثرت بيهم فنيًا، لأني بعشقه من وأنا صغير».

كما حكى عن موقف جمعه بسمير غانم في طفولته، متابعًا: «جالي هدية مرة من والدي في عيد ميلادي وكانت أحلى هدية وأنا صغير، وهي إنه قالي أنا عازمك نخرج برا أنا وأنت وروحنا مكان كله أفيشات أفلام وصالة وكراسي كتير جدا، وعرفت بعد كدا إن دا المسرح وكانت مسرحية أخويا هايص وأنا لايص، وكانت الهدية تذكرتين للمسرحية، وطول الـ 3 ساعات متنح لسمير غانم باصصله هو بس».

محمد ثروت: سمير غانم جميل على المستوى الفني والإنساني

وأضاف: «بعد العرض دخلنا عنده في الأوضة قعدنا معاه، وفي النهاية اتصورت صورة كارت أنا وهو، والصورة ورتهاله في أول لقاء بيني وبينه في مسلسل لهفة، قولتله أستاذ سمير عايز أقولك حاجة، قولتله أنا الصغير اللي واقف جنب حضرتك رد عليا ضاحكًا طب وأنا فين بقا».

واختتم كلامه قائلًا: «من وقتها هو حس إني بحبه جدا، وكان حابب دا وحابب إني بحب المدرسة بتاعته وماشي عالمنهج بتاعه، ومن ضمن الأعمال اللي اشتغلنا عليها مع بعض في اللالاند ومكنتش بسيبه وقت المسلسل ونيللي وشريهان، وعزمي وأشجعان، ومن أمتع لحظات حياتي في التمثيل لما كنت أشتغل معاه لأنه جميل جدا على مستوى الإنساني وعلى المستوى الفني».