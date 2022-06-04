عاجل.. «الشيوخ» يستقبل وفود برنامج «منحة ناصر للقيادة الدولية» (صور)

استقبل مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب رئيس المجلس الوفود المشاركة في «برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية» -الدفعة الثالثة - تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب».

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 150 شابا وفتاة من قارات أفريقيا - آسيا - أوروبا- أمريكا، بمقر المجلس وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جولة تفقدية في مجلس الشيوخ

وقام الوفد بجولة تفقدية في مجلس الشيوخ حيث زار المتحف؛ القاعة الرئيسية لمجلس النواب والمكتبة المركزية للمجلس.