«الشيوخ» يحتضن برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية غدا بمشاركة 150 شابا وفتاة

‏يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، غدا السبت الموافق 4 يونيو الجاري، الوفود المشاركة في منحة «برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية»، الدفعة الثالثة، تحت شعار «شباب عدم الانحياز وتفعيل الجنوب - جنوب»، وذلك في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مشاركة 150 شابا وفتاة من 4 قارات

ويقام هذا اللقاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 شابا وفتاة من 4 قارات «إفريقيا - آسيا - أوروبا - أمريكا»، وذلك بمقر مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتستهدف النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية،و خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز تاريخيًا ودورها مستقبلًا، وتشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى دول عدم الانحياز والدول الصديقة، وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بالحركة.

خريجو برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي

ويشارك 150 قياديا من شباب وفتيات دول عدم الانحياز والدول الصديقة من صناع القرار بالقطاع العام، خريجي برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص.

كما يشارك بالمنحة ممثلي الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث الإستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميين والصحفيين، ورواد الأعمال الاجتماعيين.