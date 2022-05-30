وصلة غزل بين ريهام حجاج وزوجها على إنستجرام: «مش هتعلي عليا»

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها: «دائما فخورة بك».

محمد حلاوة يرد على ريهام حجاج

ورد حلاوة، على ريهام: «أنا اللي فخور بيكي في كل شيء»، لترد ريهام حجاج مرة أخرى مازحة: «أنا محدش يعلي عليا أبدا».

مسلسل يوتيرن

وتألقت الفنانة ريهام حجاج خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «يوتيرن»، الذي حقق أعلى نسب مشاهدات، ونال إعجاب الجمهور.

وشارك ريهام في المسلسل، نخبة من ألمع النجوم؛ أبرزهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، محمود حافظ، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل على قنوات «on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وتدور أحداث المسلسل حول يارا الكردي التي تترك عملها بأمر من زوجها الذي يجعلها تنعزل عن كل العالم بسبب غيرته الشديدة عليها، وخلال الأحداث تتعرض لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب ويؤدي إلى انفصالها عن زوجها.