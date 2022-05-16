بعد وصولها لـ12 مليون متابع على «إنستجرام».. أيتن عامر تحضر مفاجأة لجمهورها

احتفلت الفنانة أيتن عامر بوصولها لـ12 مليون متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لتدخل قائمة أكثر الفنانات المصريات مُتابعة عبر هذا الموقع.

ونشرت أيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، مجموعة من الصور والفيديوهات، على هامش احتفالها، قائلة: «النهارده إحنا بنحتفل مع بعض على وصولي لـ12 مليون متابع على إنستجرام.. مش عارفة أقول لكم إيه.. بس بجد شكرًا من قلبي على كل الدعم، على كل الحب على إنكم عيلتي التانية اللي دايمًا في ضهري ومعايا في أي حاجة».

استنوا مفاجآت كتير أوي الفترة الجاية

وأضافت أيتن عامر: «ربنا يخليكم ليا وأفضل دائمًا عند حسن ظنكم، واستنوا مفاجآت كتير أوي جاية الفترة الجاية.. بحبكم من قلبي يا عيلتي التانية وفعلًا جمهوري كبير يملى مدرج».

أيتن عامر تستعد لتصوير فيديو كليب للأغنية

وطرحت الفنانة أيتن عامر مؤخرًا أغنيتها الثالثة التي تحمل اسم خطافة الرجالة، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أحمد علاء، وألحان أحمد مصطفى «نييس».

وتقول كلمات أغنية خطافة الرجالة: «عينك يتدب فيها رصاصة.. رايحة جاية عليه.. زي ما بيقولوا عنيها فيه وتقول.. عمالة تحبي وبتحاولي.. وبتقولي لا ذوقي ولا استايلي واتاريكي.. عمالة تتحايلي علشان تشوفيه».

وتستعد أيتن عامر لتصوير أغنيتها الجديدة على طريقة الـ«فيديو كليب»، إذ طلبت من جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي طرح أفكار لتصوير الأغنية، وأن الفكرة التي ستعجبها ستضع اسم صاحبها في كليب الأغنية.