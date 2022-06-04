الظهور الأول لـ شاكيرا وجيرارد بيكيه بعد أخبار الخيانة والانفصال

ظهر الثنائي شاكيرا وجيرارد بيكيه للمرة الأولى معًا، أمس، بعد الأخبار التي انتشرت على مدار الأيام القليلة الماضية حول انفصال الثنائي الشهير بسبب خيانة «بيكيه»، وأن العلاقة بينهما متوترة لدرجة كبيرة تطلبت نقلها إلى المسستشفى، والتقطت عدسات المصورين صورة للمغنية الشهيرة وهي تستقل السيارة برفقة حبيبها لاعب الكرة خارج منزلهما في برشلونة، ورفضا الإدلاء بأي تصريحات للصحافة الإسبانية.

وذكر التقرير الذي نشرته مجلة «Hola» الإسبانية، إن جيرارد بيكيه قرع جرس باب منزله، ليؤكد عدم امتلاكه مفتاحًا ووجوده خارج المنزل في الفترة الحالية، وبالتالي يعزز التكهنات بشأن الأزمة التي يمر بها الثنائي وتتناقلتها وسائل الإعلام حول العالم أمام حالة صمت من الطرفين.

نقل شاكيرا إلى المستشفى بسبب نوبة عصبية

وكشف أحد المصادر للمجلة الإسبانية، أن النجمة العالمية تم نقلها إلى المستشفى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن عانت من نوبة عصبية دفعتها إلى دخول عيادة في برشلونة، وكان وضعها حساسًا للغاية لدرجة أن سيارة إسعاف جاءت إلى منزلها لرعايتها، وذلك بعد انتشار تقارير حول خيانة صديقها جيرارد بيكيه.

آخر منشور لشاكيرا عن جيرارد بيكيه: أنت إنسان استثنائي

ومع انتشار شائعات الانفصال، لم يتوقف مستخدمو الإنترنت عن البحث عن أدلة على وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات وجود خلاف بينهما، وكان آخر منشور كتبه الفنانة الكولومبية لشريكها في مارس الماضي ، مع رسالة مليئة بالفخر، قائلة: «600 مباراة.. إنجازاتك غير مسبوقة.. التاريخ هو حاضر مستمر وأنت هنا لمواصلة تشكيل نواديك وتاريخ الأجيال القادمة».

وتابعت المطربة: «أنت مصنوع من مادة لا يعلمها إلا الله، وبالنسبة لي فأنت أفضل مثال على النضال والمثابرة والصدق لأطفالنا، جعلتني هذه السنوات معك أدرك أنك جئت إلى هذا العالم لتغيير النماذج، لديك الكثير لتقدمه لنا! في كرة القدم وفي العديد من الجوانب الأخرى من حياتك غير العادية. لأنه لا يوجد ولن يكون هناك جيرارد بيكيه آخر.. أنت إنسان استثنائي».