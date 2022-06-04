شعبة الهواتف المحمولة: مصر لديها كنز الرمال السوداء لجذب المصنعين

قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة الهواتف المحمولة بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في تكاليف إنتاج الهواتف المحمولة خلال الفترة الماضية في ظل أزمة نقص الرقائق التي يتم استخدامها في تصنيع الأجزاء الداخلية من الهاتف.

وأضاف النبراوي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الهواتف المحمولة أصبح سعرها مرتفعًا على مصر خلال الوقت الحالي في ظل ارتفاع أسعار الشحن والنقل، وهو ما يزيد من الأسعار.

التعاقد مع الشركات المصنعة للهواتف

وأشار النبراوي إلى أن الحل لذلك هو أن تتعاقد وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية مع الشركات المصنعة للهواتف لعمل مصانع في مصر لتورد منها إلى دول أفريقيا كلها، خاصة أن مصر أصبح لديها بنية تحتية جيدة وطرق ممهدة والكثير من المناطق التي تصلح لإقامة مصانع عليها، وكل ما نحتاج إليه هو التسويق لذلك.

الرمال السوداء كنز مصر ويجب استغلاله

ولفت إلى أن مصر لديها كنز من الرمال السوداء التي تحتوي على الكثير من المعادن ويستخرج منها المواد التي تصنع منها الرقائق التي تستخدم في صناعة الهواتف.

وأوضح أن مصر نجحت في ذلك المجال من خلال إنتاج أول الخطوط لصناعة التابليت واللاب توب الخاص بطلاب وزارة التعليم والذين يعملون عليه خلال الفترة الحالية والذي تم تصنيعه من قبل الهيئة العربية للتصنيع، ويدل ذلك على وجود معرفة وخبرة عملية لدى المصريين في ذلك القطاع وهو ما يسمح بإقامة مصانع لشركات أجنبية للهواتف المحمولة، حيث سيفيد ذلك الدولة من كافة النواحي من خلال التصدير وجلب عملات أجنبية واستثمارات أجنبية، وكذلك مصانع تحتاج للكثير من العمال مما سيحل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل متنوعة للكثير من التخصصات.