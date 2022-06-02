شعبة المحمول: انخفاض أسعار «الموبايلات» بعد تراجع الإقبال وحالة الركود

قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة المحمولة بالغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة تشهد في الوقت الحالي انخفاض ملحوظ في الأسعار، وهو على العكس من الأسبوع الماضي والذي حدث فيه ارتفاع كبير في الأسعار.

ارتفاع أسعار الهواتف

وأضاف «النبراوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الماضية شهدت أسعار الموبايلات ارتفاعا ملحوظا، حيث كانت تباع بأكثر من سعر الفاتورة المقررة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية.

الركود يجبر التجار على تدشين عروض

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الهواتف المحمولة بالغرف التجارية، إلى أن ارتفاع الأسعار للهواتف المحمولة تسبب في زيادة حالة الركود ما جعل الكثير من تجار الهواتف يتجهون إلى خفض أسعارها بشكل كبير وتدشين عروضا بسعر أقل من السعر المقرر لها.

وأشار النبراوي إلى أن هناك شلل تام بسوق الموبايل في مصر والعالم العربي والدليل ما تواجهه سوق دبي والعراق وغيرها من الدول العربية، وأكد أن الهاتف أصبح شيء أساسي يمتلكه كل مواطن وليس سلعة استفزازية، خاصة وأن هناك الكثير من الطلاب يستخدمونه في الدراسة وتحميل الكتب وكذلك الموظفين والعاملين الذين يقومون بتخزين العديد من الأوراق والمستندات عليه، فضلا عن كونه أفضل وسيلة اتصال في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن قيام عدد من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة برفع الأسعار أثر بشكل كبير على المستهلك، وأدى إلى تراجع المبيعات السوق، نظرا لحالة التضخم التي يعاني منها العالم كله، لذلك اتجه الأشخاص إلى التخلي عن شراء العديد من السلع ومن بينها الهاتف المحمول.