سيدة تستغل اسم آمبر هيرد لجمع الأموال.. والمحامي: لم نصل لتلك الدرجة

أزمة جديدة كانت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد على وشك مواجهتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بجمع تبرعات باسمها بهدف دفع التعويضات المالية التي أقرتها المحكمة في قضية التشهير التي انتهت لصالح زوجها السابق جوني ديب، حيث كانت تسعى الحملة التي تديرها سيدة تدعى كيمبرلي مور تهدف لجمع مليون دولار.

وتعود الواقعة إلى وقت قصير من صدور الحكم ضد آمبر هيرد، إذ تم إنشاء حملة لجمع التبرعات من سيدة تدعى كيمبرلي مور لمساعدة «هيرد»، وأدعت أنها أجرت اتصالات مع فريق هيرد القانوني، وسيتم تسليمها أي أموال يتم جمعها، وفقا لما نشره موقع «TMZ».

سيدة تستغل آمبر هيرد لمحاولة جمع مليون دولار.. والموقع يغلق صفحتها

وقالت السيدة في الحملة التي تم وضعها على موقع «GoFundMe» المتخصص في جمع التبرعات، « أنا أصدق أمبر.. مواقع التواصل الاجتماعي تحمي المعتدي، والحكم عليها يتجاوز صافي ثروتها، إنه لأمر محزن أنه تمكن من الإفلات من الإساءة.. الحكم يعزز هذه الإساءة، إذا كان بإمكانك من فضلك ساعدها»، وذلك قبل أن يكشتف الموقع أن السيدة مخادعة والحملة مزيفة.

وقال المتحدث باسم الموقع، إنهم تمكنوا من إغلاق الملف الشخصي بسرعة، قبل جمع مبلغًا أكبر من المال، مؤكدا أن «آمبر» ليس لها بتلك الصفحة ولا أي شخص في فريقها، ومن جانبه علق أحد أعضاء الفريق القانوني للممثلة الأمريكية، قائلا: «آمبر لا تستطيع تحمل تكاليف الحكم، لكنها بالتأكيد لن تنشئ حملة لجمع التبرعات».

محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويضات.. ونخطط للاستئناف

وكشفت إيلين بريدهوفت محامية آمبر هيرد، خلال لقائها في برنامج «Today Show»، أمس، أن موكلتها لا تستطيع دفع التعويضات المقدرة بـ 10 ملايين و350 ألف دولار، التي تدين بها لزوجها السابق جوني ديب، وإنها تخطط لاسئتناف الحكم مرة أخرى.