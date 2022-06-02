محامية آمبر هيرد: موكلتي لا تستطيع دفع التعويضات.. ونخطط للاستئناف

كشفت المحامية إيلين تشارلسون بريدهوفت، التي مثلت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد في المحاكمة ضد زوجها النجم جوني ديب، إن موكلتها لديها أسباب ممتازة لاستئناف الحكم وتخطط للقيام بذلك، حيث إنها غير قادرة على دفع 8.35 مليون دولار كتعويضات تدين بها للنجم الأمريكي، وذلك خلال لقائها اليوم في برنامج «Today Show».

وعندما سُئلت المحامية عن ما إذا كانت بطلة فيلم «Aquaman» قادرة على دفع التعويضات التي تدين بها لـ «ديب»، أجابت قائلة: «لا.. على الإطلاق»، وتابعت: «إنها نكسة، نكسة كبيرة لأن هذا بالضبط ما يعنيه الأمر، ما لم تسحب هاتفك وتلتقط فيديو لزوجتك أو شريكك الآخر وهو يضربك لن يتم تصديقك»، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

محامية آمبر هيرد: فريق جوني ديب القانوني قمع الأدلة

وأصرت المحامية في لقائها التليفزيوني الأول بعد الحكم، أن هيئة المحلفين في القضية تأثرت بالرأي العام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من الأوامر الصارمة من القاضي بعدم قراءة أي شيء عن القضية خارج المحكمة.

واتهمت الفريق القانوني لـ «ديب» بـ«تصوير آمبر على أنها شيطان وقمع الأدلة»، موضحة: «كان لدينا قدر هائل من الأدلة التي تم إخفاؤها في هذه القضية التي كانت في قضية المملكة المتحدة»، في إشارة إلى دعوى التشهير التي رفعها ديب ضد صحيفة «The Sun»، وخسرها، متابعة: «تم السماح بعدد من الأشياء في هذه المحكمة لم يكن ينبغي السماح بها وتسببت في إرباك هيئة المحلفين».

آمبر هيرد مدينة لجوني ديب بـ 10 ملايين دولار

في حكم ضخم، منحت هيئة محلفين في ولاية فيرجينيا الأمريكية، يوم الأربعاء، النجم الأمريكي جوني ديب تعويضا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار، بينما يلزمه بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دولار لـ «هيرد»، ما جعلها مدينة له بما يزيد عن 8 ملايين دولار.