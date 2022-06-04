هاني الناظر يحذر من مخاطر حمامات السباحة في الصيف: تسبب أمراضا فطرية

مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية الإجازات من المدارس مؤخرا، يبدأ الكثيرون في التوجه إلى حمامات السباحة للتمرين؛ للتخلص من حرارة الجو والاستمتاع بالمياه، ويتعرض في هذه الأجواء الكثيرون للأمراض الجلدية المزعجة والمعدية، والتي تؤثر على الاستمتاع بأجواء الإجازة.

وحذّر الدكتور هاني الناظر، ‏استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، من عدد من الأمراض الجلدية ومسبباتها، والتي تزيد الإصابة بها مع فصل الصيف، موضحًا أبرز طرق الوقاية منها.

وأضاف «الناظر»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شيء طبيعي مع الارتفاعات المتوالية في درجات الحرارة ومع بداية الإجازات يبدأ الكثيرون من الكبار والشباب والأطفال في التوجه لحمامات السباحة للتمرين، وللتخلص من حرارة الجو، والاستمتاع بالمياه، لكن علينا الحرص على صحتنا ومراعاة الآتي:

ممنوع السير حافيا حول حمامات السباحة

وأوضح «الناظر» أنه لا يجب السير حفاة حول حمامات السباحة أو في دورات المياه المرفقة بها الدش؛ لأنه ثبت أن فطريات القدم وبين الأصابع تكون موجودة على بلاط وسيراميك الأرضيات في تلك الأماكن، وبالتالي تنتقل بسهولة جدًا للأقدام، وتسبب الإصابة بتينيا بين القدمين المؤلمة والتي تنتشر في الصيف.

لا تجلس بعد الخروج من المياه بالمايوه مبتل

وحذّر أستاذ الأمراض الجلدية من الجلوس بعد الخروج من المياه بالمايوه مبتل، موضحًا أنّه فقد ثبت أن هذا يؤدي للإصابة بفطريات الثنايا التي تسبب مرض تينيا بين الفخذين، وهو مرض مؤلم جدًا ومعدٍ للآخرين وعلاجه يحتاج فترات طويلة.

وحذّر من استخدام منشفة أو مشط أو فرشاة تخص آخرين حتى لو كان أقرب الناس فقد ثبت أنها تنقل العديد من الأمراض الفيروسية والفطرية، مضيفا: «استمتعوا بالإجازة والمياه وحافظوا على صحتكم وصحة أبنائكم وأحبابكم».