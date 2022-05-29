هاني الناظر يحذر من 4 أخطاء.. منها ترك زجاجة المياه بالسيارة

حذر الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث، من 4 سلوكيات خاطئة، قد يقع فيها البعض خلال ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، التي قد تسبب أضرارا بالغة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أربعة أخطاء احذروا ارتكابها في هذه الأيام شديدة الحرارة:

4 أخطاء تجنبها في الحر

1- لا تخرج من منزلك أو مكتبك قبل أن تتاكد أنك أغلقت المروحة أو جهاز التكييف، فالعديد من الحرائق تحدث بسبب هذا الخطأ.

2- لا تجلس أمام المروحة أو التكييف بملابس مبتلة بالعرق.

3- لا تترك زجاجات المياه البلاستيكية بالسيارة معرضة لأشعة الشمس والحرارة المرتفعة، فقد ثبت تسرب مادة الدايوكسين المسرطنة من البلاستيك للمياه عند تعرضه لحرارة مرتفعة.

4- لا تستحم بمياه ساخنة ولا ترتدي ملابس داكنة اللون اثناء الخروج نهارا.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأ «الناظر» في توجيه مجموعة من النصائح للوقاية من الآثار السلبية لارتفاع درجات حرارة الجو خلال هذه الأيام، قائلا: «الرجاء أثناء الخروج نهارًا، مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أو فاتحة اللون مع ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية».

أما عن البشرة فقال: يمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس على أن تجدد كل ساعتين وعلينا الاستحمام مرتين يوميًا بماء بارد وليس دافئ.

وتابع: وفي حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالكريمات المرطبة، أما من يعانون من حمو النيل خاصة الأطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحًا ومساء بغسول الكلامينا، الوقاية خير من العلاج.

أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون

كما أكد «الناظر»، أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل تناول الطعام، وعدم تناول أي أطعمة أو مشروبات مكشوفة خارج المنزل،

وعن الأطعمة والمشروبات المناسبة لهذه الأجواء فنصح: بالإكثار من شرب المياه وتناول السلاطة الخضراء، وكذلك البطيخ والكنتالوب بدلًا من الحلويات المُسكرة والحرص على تناول الخيار.