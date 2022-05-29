هاني الناظر: ذبابة «الزاعجة المصرية» سبب انتشار إنفلونزا الطماطم

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن مرض إنفلوانزا الطماطم غير منتشر في الهند كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى عدم قدرة الأطباء على تشخيص المرض بشكل دقيق حتى الآن.

إصابات إنفلوانزا الطماطم

وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن إصابات إنفلوانز الطماطم محدودة في الهند وكذلك نيكاراجو، مشيرا إلى أن سبب هذه الإنفلوانزا ذبابة «الزاعجة المصرية» ولكنها لا توجد في مصر ومنتشرة في الولاية الهندية التي ظهرت فيها الإنفلوانزا، مؤكدا أن هذا ليس وباء، كما أن الطماطم ليس لها علاقة بالأمراض، ولكن سبب التسمية يرجع إلى أن اليد يكون لونها «حمراء» مثل الطماطم.

مبادرة توعية

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن إنفلونزا الطماطم تنتشر أكثر لدى الأطفال وليس الكبار، كما أن المرض ظهر في أعوام 2005 و2011 و2012، ويزداد إصابته في هذا الوقت من العام وهو عكس فيروس كورونا الذي يظهر في الشتاء، متابعا: «نفسي يبقى في مبادرة طالعة من البرنامج تكون توعية للقواعد الأساسية التي تحمينا من أي مرض معدي في الصدر في العين في أي حاجة، وهي غسيل اليدين قبل وبعد الأكل وبعد رجوع البيت وعدم الأكل في طبق مشترك أو كوب مشترك وبلاش نستخدم حاجات بعض الشخصية وكثرة المصافحة باليدين».