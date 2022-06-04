الصحة: جدري القرود لم يظهر في مصر.. وتضخم الغدد الليمفاوية أهم أعراضه

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حقيقة ظهور مرض جدري القرود في مصر، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك حالات «وهم» لدى البعض أنها اشتباه بالفيروس وذهبوا بها إلى مستشفيات الحميات وتم إثبات أنها إصابات بالجدري المائي من خلال الكشوفات والتحاليل.

حقيقة ظهور فيروس جدري القرود في مصر

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحالات كانت للفئة العمرية فى العقد الرابع، مشيرًا إلى أن التشابه بين أعراض الجديري المائي وجدري القرود عمل على إثارة الخوف والقلق لديهم خاصة مع انتشار الحالات في بعض الدول إعلان منظمة الصحة العالمية لفيروس جدري القرود، ولكن نؤكد أن مصر خالية من مرض جدري القرود ولا يوجد أي حالة مشتبه فيها على مستوى محافظات الجمهورية، وفي حال ظهور أي عرض من الأعراض لدى أي مواطن، فعليه الذهاب فورًا للكشف عن حالته بشكل سليم.

وأشار عبدالغفار إلى أن الفارق بين الجديري المائي وفيروس جدري القرود: «طريقة انتقال مرض الجدري المائي تختلف قليلًا حيث إنه ينتقل عن طريق الاختلاط بمصاب الجديري المائي من خلال التلوث بإفرازات وسوائل المصاب، وفترة الحضانة للجدري المائي من 10 إلى 21 يوما ولكن فيروس جدري القرود تكون 21 يومًا».

الفرق بين جدري القرود والجديري المائي

وتابع: «أعراض الجديري المائي تشبه أعراض مرض جدري القرود ولكن لا يحدث تضخم في الغدد الليمفاوية، وهو العرض الوحيد المميز لفيروس جدري القرود، والطفح الجلدي يكون أكثر في منطقة الوسط أسفل الجسد ولا يظهر في راحة اليدين والقدمين».

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان توفير الكواشف المعملية المتعلقة بالكشف عن مرض جدري القرود داخل المعامل المركزية التابعة للوزارة، وطمأنت المواطنين بشأن مرض جدري القرود وقالت مصر خالية منه ويجب الحذر عند التعامل مع الحيوانات خاصة القوارض.