محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة ضمن «حياة كريمة»

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها بمركزي ديروط ومنفلوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، المهندس محمد عادل المدير التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط و والدكتورة ايمان علي مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وممثلي جهاز تعمير الوادي الجديد وسوزان محمد راضى منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة.وقد تناول الاجتماع أحدث المستجدات لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي ديروط ومنفلوط والتي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد وما وصلت إليه مراحل العمل ومناقشة التحديات ورصد وتلافي الملاحظات والعمل على دفع الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ حتى الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الأعمال تشمل تطوير شامل ورفع كفاءة وإنشاء جديد لعدد 40 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 220 مليون جنيه بقرى المركزين بما يطابق معايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل.

تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية

وأوضح محافظ أسيوط أن الأعمال جارية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المنشأت الطبية والوحدات الصحية بالقرى المستهدفة لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحي الجديد والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا للشروط ومعايير الجودة ، لافتاً إلى متابعته المستمرة لتلك المشروعات سواء بالمرور الميداني خلال جولاته الدورية بالقرى والمراكز ومن خلال توجيهاته المستمرة لرؤساء المراكز والقرى والاجتماعات الدورية المستمرة.

وأكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التنفيذ والتغلب على التحديات ودفع العمل للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

تذليل العقبات بالقرى المستهدفة

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين مسئولي جهاز تعمير الوادي الجديد ومسئولي الصحة ورئيساً مركزي ديروط ومنفلوط لسرعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات ونهو الأعمال لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى والنهوض بالقطاع الصحي ورفع مستوى معيشة المواطنين مع ضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من جميع المشروعات الخاصة بحياة كريمة والإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأكمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى وفقاً لما هو مقرر لها.

وأوضح المحافظ أنه تم وضع النموذج الأمثل بناءاً على تقارير تتضمن الحالة الإنشائية والخدمات الطبية المقدمة.

تطوير الريف المصرى

يذكر أن مشروع «حياة كريمة» يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح».

ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط» ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية.