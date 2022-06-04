«الصحة» تستعرض خريطة القوافل الطبية المقرر انطلاقها اليوم في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية ضمن مبارة رئيس الجمهورية حياة كريمة في بعض المحافظات حتى يوم 10 من الشهر الجاري، موضحة الكشف والعلاج مجانا خلال هذه القوافل الطبية، موضحة التخصصات الطبية التي من المقرر أن تضمنها المبادرة، وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

وقالت الوزارة، إن من المقرر أن تنطلق اليوم 7 قوافل طبية في مركز بني سويف بمحافظة بني سويف، الضبعية مركز القرنة بمحافظة الأقصر، ومنشأة كمال بمحافظة الفيوم، ميت السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، كوم الدهب بمركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، والأحاوية قباي مركز أخميم بمحافظة سوهاج، ريفا بمحافظة أسيوط.

معرفة أماكن القوافل الطبية

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّه يمكن معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة 105، لافتة إلى أنّ أماكن القوافل الطبية تختلف كل فترة بحسب الخطة الموضوعة، ويتم الاتصال من قبل المواطنين على الخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية، وعلّقت الوزارة على تغير أماكن القوافل الطبية؛ لضمان وصول القوافل الطبية لجميع المناطق النائية على مستوى محافظات الجمهورية.

وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تجري التحاليل والأشعة مجانًا للمواطنين المشاركين بها، فضلًا عن وجود صيدليات؛ لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى للمواطن.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، بضرورة المشاركة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.