أحمد عز يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده: قدوة ومثل أعلى لكل فنان

وجه الفنان أحمد عز التهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده الثاني والثمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكّدًا أنَّ الزعيم بمثابة قدوة ومثل أعلى لكل فنان يرغب في النجاح.

وقال «عز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه تربي على أفلام الزعيم التي أسهمت في تشكيل وجدانه، إذ يعتبر أن مصطلح «النجم» ينطبق على عادل إمام، لأنه فنان حافظ على نجاحه لعقود طويلة، ولم تكن نجاحاته وقتية وإنما ممتدة بشخصيات وأدوار مختلفة وجديدة.

عادل إمام الأقرب للجمهور

وتابع:« الأستاذ عادل إمام حريص على القرب من الجمهور بمختلف فئاته العمرية، وهنا يكمن الذكاء الحقيقي للفنان الذي يُقدم أعمالاً هادفة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، والحقيقة أن الأستاذ صاحب نجاحات سينمائية عديدة علي مدار مسيرته الفنية».

رسالة أحمد عز للفنان عادل إمام

ووجه أحمد عز رسالة تهنئة للزعيم عادل إمام في عيد ميلاده: «كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وربنا يديلك الصحة ويطول في عمرك، وتفضل تمتع جمهورك اللي أنا واحد منهم بأعمالك وطلتك المختلفة على الشاشة».

آخر أعمال أحمد عز

وكانت آخر أعمال أحمد عز، هي مشاركته في بطولة الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي عُرض في سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من ياسر جلال، كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، وهيدي كرم، ومحمد رياض، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، ودنيا المصري، وإيمان العاصي، وميرنا نور الدين، وعماد رشاد، وخالد زكي، وكارولين عزمي وكوكبة من النجوم، ومن سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.