نظر دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقتها.. بعد قليل

تنظر محكمة مستأنف الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محامي الفنانة زينة، التي تطالب فيها بزيادة نفقة موكلته ضد الفنان أحمد عز.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة الماضية للاطلاع على الأوراق.

رفض دعوى عز بتحويل طفليه لمدرسة أخري

ورفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، في وقت سابق، الدعوى التي يطالب فيها الفنان أحمد عز، بتحويل طفليه التوأم من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية الموجودين فيها إلى أخرى تكون تكاليفها أقل.

إلزام أحمد عز بدفع قيمة المصروفات الدراسية لتؤام زينة

وأصدرت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حكمها في الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين.

زيادة نفقة الطفلين لأكثر من 60 ألف جنيه

وكان محامي الفنانة زينة، قد طالب في الدعوى المقدمة من موكلته، بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريا، وذلك بعدما صدر حكم بذلك في الدرجة الأولى، وكان ذلك بعدما حصل أحمد عز على مبلغ قدره 24 مليون جنيه في فيلمه الأخير «الممر، الجريمة»، ومسلسل «هجمة مرتدة»، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بحافظة مستندات عن أعمال عز، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بزيادة النفقة للفنانة زينة.