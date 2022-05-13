أحمد عز وياسمين صبري يتصدران محركات البحث بسبب فيلم صقر المحروسة

تصدر اسما النجمين أحمد عز وياسمين صبري محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وتداول رواد السوشيال ميديا أسماء النجمين، بالتزامن مع إعلان مشاركتهما سويًا لأول مرة في عالم الفن من خلال فيلم «صقر المحروسة».

تصوير فيلم أحمد عز وياسمين صبري في شهر يوليو

ويستعد أحمد عز وياسمين صبري لتتصوير فيلم صقر المحروسة مع بداية شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء كافة التحضيرات والاستعدادات للفيلم وهو من إخراج أحمد علاء الديب، خصوصًا أن أحداثه تدور في إطار تاريخي رومانسي وتتناول شخصية أحد فرسان العصر الإسلامي، وهو من تأليف محمود حمدان.

ويقضي أحمد عز، فترة راحة واستجمام بعد ظهوره المتميز في موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار 3، وتجسيده شخصية الضابط مروان الذي يواجه الإرهاب الأسود، ويعيش قصة حب مع الفنانة ميرنا نور الدين.

ياسمين صبري في رحلة استجمام

وتتواجد حاليًا ياسمين صبري، في إحدى الجزر لقضاء فترة إجازتها، ونشرت مجموعة من الصور ومقاطع فيديو عبر حسابها من موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، لتعبر عن سعادتها وتجاوزها محنة انفصالها قبل عودتها مجددًا للقاهرة واستعدادها لتصوير مشاهدها بالفيلم.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية عام 2018 من خلال فيلم الديزل مع محمد رمضان وهنا شيحة، وفيلم ليلة هنا وسرور مع محمد إمام، أما آخر أعمالها الدرامية من خلال مسلسل فرصة تانية عام 2020 مع أحمد مجدي، هبة مجدي، محمود البزاوي، لتغيب بعدها عن الدراما لمدة عامين.

وتستعد ياسمين للعودة للدراما مجددًا من خلال مسلسل الشادر مع أشرف عبد الباقي وطارق صبري، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.