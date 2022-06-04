شعبة العدد والآلات: رفع الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيها إجراء تصحيحي

قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيها تصحيحي ولن يؤثر في أسعار السلع المستوردة كما يشاع.

سعر الدولار الجمركي لن يؤثر بشكل كبير في الأسعار النهائية

وأكد العجواني، أن سعر الدولار الجمركي السابق الذي كان محددا بـ16 جنيها ثم 17 جنيها، وتم رفعه مؤخرا ليصبح 18.64 جنيها، هو وصول إلى السعر العادل له، ولن يؤثر بشكل كبير في الأسعار النهائية.

وشدد العجواني، على أن رفع سعر الدولار الجمركي لن يكن له تأثير يذكر على أسعار السلع، وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ أن تم رفع سعر الفائدة في المرة الأولى هذا العام خلال شهر مارس الماضي.

سعر اليورو في الجمارك محدد بسعر 19.97 جنيها

وأوضح العجواني، أن سعر اليورو في الجمارك محدد بسعر 19.97 جنيها، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك، عممت الأربعاء الماضي، منشورا على جميع موانئ البلاد يحدد أسعار صرف العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها مع عمليات استيراد السلع من الخارج، وذلك وفقا للمعلن من البنك المركزي.

وكانت وزارة المالية، قد قررت في بداية مايو الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها، بينما كان سعر الصرف الرسمي للدولار في البنوك يتخطى 18 جنيها.