بعد قليل.. الحكم على محاميي كريم الهواري في قضية إفساد الأدلة

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، حكمها على محاميي كريم الهواري في قضية إفساد الأدلة واتهامهما بانتحال صفة أعضاء هيئة قضائية ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات مراقبة حادث الشيخ زايد بصورة غير قانونية ومحاولة إتلافها، وهي الواقعة ذاتها التي يحاكم فيها كريم الهواري نفسه، والتي راح ضحيتها 4 شباب عن طريق الخطأ.

ضبط وإحضار محاميي كريم الهواري

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار اثنين من محامين كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، إذ تفاجأ صاحب الفيلا المعلق عليها كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث بوجود 4 أشخاص يطرقون بابه ويخبروه أنَّهم من النيابة العامة ويريدون متابعة كاميرات المراقبة ليباشروا التحقيق في الواقعة، فرفض لتشككه في أمرهم.

حبس محاميي كريم الهواري بتهمة انتحال صفة هيئه قضائية

وعقب خروج صاحب الفيلا من مكتب رئيس النيابة شاهد اثنين من الأشخاص الذين طرقوا بابه ليخبروه أنَّهم من النيابة العامه ليكتشف أنَّهم محامين لدى المتهم كريم الهواري، فتوجه إلى رئيس النيابة وأخبره بما حدث سلفاً ليلقى القبض على المتهمين، ونسبت إليهم النيابة تهمة انتحال صفة هيئه قضائية وقررت حبس اثنين منهم، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.