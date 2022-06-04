تعاون بين الإذاعات الإسلامية و«الفنانين العرب» لتبادل الخبرات الإبداعية

التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، مع المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، الذي يشمل النقابات المهنية الثلاث «السينمائية والتمثيلية والموسيقية»، ومسعد فودة رئيس اتحاد الفنانيين العرب ونقيب السينمائيين؛ لتوقيع أكبر بروتوكول تعاون بين اتحاد الإذاعات الإسلامية والاتحاد العام للنقابات الفنية واتحاد الفنانيين العرب.

تفاصيل بروتوكول التعاون

ويأتي ذلك في إطار دعم التعاون الإعلامي والدور المهم لـ اتحاد الإذاعات الإسلامية في التواصل مع كافة الجهات والهيئات الإبداعية في مصر والوطن العربي والإسلامي.

وتضمن البرتوكول تبادل الخبرات فى شتى المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية، وتدريب العديد من الكوادر الإعلامية، وإقامة العديد من الندوات واللقاءات الإعلامية والثقافية.

تعزيز التعاون وتواصل التدريب

كما تضمن اللقاء مناقشة تعزيز التعاون، والتواصل والتدريب في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية في العديد من المجالات.

وشكر رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية رئيس اتحاد النقابات الفنية، ونقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانيين العرب على اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بما تمتلكه النقابات الفنية واتحاد الفنانيين العرب من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة، وتطلعه إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة.