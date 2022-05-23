اتحاد الإذاعات الإسلامية: نبحث تنظيم بث شعائر الحج ونسعى للارتقاء باللغة العربية

قال الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، إن الاتحاد هو أكبر اتحاد مهني إعلامي في العالم، ويشمل 57 دولة عربية وإسلامية في 4 قارات، وجرى إنشاؤه عام 1975م، بعد لقاء بين قادة الدول، وكان الإعلامي المصري الراحل أحمد فراج أول رئيس له، موضحا أن الاتحاد يعمل على تنسيق العلاقات بين الدول وإقامة دورات تدريبية لجميع الإعلاميين في الدول الإسلامية، ويحقق ما لم تحققه السياسة، فهناك مهنية مشتركة وقواعد إعلامية مشتركة تربطة جميع البلدان الإسلامية ببعض.

الليثي: تنظيم بث شعائر الحج وتسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين

وأضاف رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «نتحدث أيضا عن تنظيم البث التلفزيوني لشعائر الحج وتسهيل مهام جميع الإعلاميين والصحفيين في سبيل نقل شعائر الحج إذ يقع المقر في المملكة العربية السعودية، ونستهدف أيضا الحفاظ على اللغة العربية في البرامج الدرامية والصحافة الورقية وغيره».

الليثي: دورنا التأكيد على أسس المواطنة والسلم المجتمعي

وشرح رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية أن دور الاتحاد التأكيد على أسس المواطنة والسلم المجتمعي التي عقدت بالتعاون بين الاتحاد ووزارة الأوقاف قامت على عدة محاور منها الخطاب الصحيح الرشيد والتعامل مع قضايا تمس الإسلام روجت من خلال أجهزة إعلامية غريبة مثل الإسلاموفوبيا.

وأضاف الليثي أن الاتحاد يكافح الغلو والتطرف والإرهاب ويبحث عن الحوار الموضوعي، لذلك، ستعقد القاهرة دورات أخرى مع مقدمي البرامج التلفزيونية لتوجيه خطابات إعلامية معتدلة، متابعا أن للخطاب الإعلامي الديني محددات ومقومات ويجب أن يكون هناك مقومات لمقدم البرامج الدينية حتى يقوم بإيصال الرسائل المنشودة للجمهور المستهدف بكل فئاته.

وأوضح الليثي أنه من خلال الدورات نؤهل الإعلامي حتى يكون إعلاميا متخصصا، فالرياضي يتحدث في الرياضة والاقتصادي يتحدث في الاقتصاد، والإعلامي الديني يجب أن يكون متخصصا في قمة التخصص لأن الكلمة يمكن أن تفسر بشكل خاطئ.