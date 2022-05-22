رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ضيف صباح الخير يا مصر غدا

يحل الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية ضيفا على برنامج صباح الخير يا مصر، غدا الاثنين، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وذلك للحديث عن الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الاسلامية، التي تختتم اليوم الاثنين 23 مايو الجاري، والتطرق إلى انطلاق الدورة الثانية والثالثة عقب عيد الأضحى لباقي أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية.

تعاون الإذاعات الإسلامية ووزارة الأوقاف

كما يتطرق اللقاء إلى الإيجابيات العظيمة لتلك الدورة، والتعاون بين الإذاعات الإسلامية ووزارة الأوقاف المصرية، وانطلاق مجموعة من الدورات العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية تدريب الأئمة بالاشتراك مع وزارة الأوقاف لباقي أعضاء دول الاتحاد.

أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية يزورون العاصمة الإدارية

وزار أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية والوفود المشاركة من رؤساء التليفزيونات والإذاعات الاسلامية والإعلاميين، العاصمة الإدارية، وأشادوا بهذا الصرح الحضاري الجديد، معربين عن امتنانهم بالحضور إلى مصر وزيارة الأماكن الأثرية ومدينة الإنتاج الإعلامي والوقوف على آخر المتغيرات الحديثة والتقنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع.