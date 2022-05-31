رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ88

وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الاذاعات الاسلامية تهنئة خاصة الي الاعلاميين بمناسبة عيدهم وجاء نصها علي النحو التالي :

بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن اتحاد الاذاعات الاسلامية أود أن أهنئ جميع الإعلاميين المصريين بمناسبة عيدهم الثامن والثمانون، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم ونحن نحتفل بذكرى اليوم الذي انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة"، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية التى قامت على أسس وقيم راسخة لنشر المعرفة، وإيصال المعلومة الصحيحة والخبر الموثوق، إضافة إلى نقل قصص الناس، وخلق مناخ تفاعلي مع المتلقين في كل مكان لتلعب الاذاعة المصرية دورها الوطني و الحيوي لبناء وعى المواطن وخدمة كافة قضايا المجتمع

وتستمر الاذاعة المصرية والتلفزيون المصري فى تقديم رسالة إعلامية هادفة شكلت فكر وثقافة ووجدان الأمة بإبدعات مؤثرة بمهنية ومصداقية ، ولا يزال الإعلام الوطني يواصل دوره التنويري التوعوي لإعلام الرأي العام بكافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بجهود أبناء الإعلام المصري المخلصين بمختلف تنوعاته ودورهم الرائد فى توعية المجتمع بالجهود التى تبذلها الدوله المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعب المصري.

الاعلام الوطني

كما يواصل الإعلام الوطني تحقيق نجاحاته بإقتراب إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات ٣٠١ الذي بلا شك سيسهم في تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري لينافس بقوة فى هذا المجال الحيوي ، بما يحمله القمر من تقنيات حديثة يواكب بها التطور الهائل في عالم الإعلام والاتصال

الاعلام المصري

وسيظل الإعلام المصري الذاخر بخبرات إعلامية كبيرة وبمقومات هائلة قادراً على تحقيق أهدافه ومواصلة دوره الوطني فى دعم كافه جهود مؤسسات الدولة المصرية وتسليط الضوء على الانجازات والإصلاحات التى ساهمت وبحق في تغيير وجه مصر نحو جمهورية مدنية ديمقراطية حديثة فى ظل القيادة الوطنية المخلصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي