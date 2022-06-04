بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز من أمام مقبرته: «شاركونا بالدعاء»

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، من خلال الذهاب إلى المقابر الخاصة به في مدينة الإسكندرية.

وكشفت عن هذا الأمر الإعلامية بوسي شلبي من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث شاركت جمهورها صورة خلال زيارتها للمقبرة، وعلقت عليها: «شاركونا الدعاء».

ذكرى ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز ولد في 4 يونيو 1946، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

وحرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على إحياء ذكرى والده مساء أمس الجمعة من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، قائلا: «عيد ميلاد أبويا بكره 4 يونيو 1946، أحب تاريخ إلى قلبي تاريخ البدايي التي لم أكن أتمنى لها نهاية ولكنها الحياة».

نجل محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى والده: «قدوتي وسندي»

وتابع: «يوم ميلاد أبويا الحاج محمود عبدالعزيز، قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنه وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن من هنا بكتير كنت ولا تزال وستظل أغلى إنسان في حياتي، بحبك أوي وحشتني أوي وحاجات كتير أوي.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

كما حرص على توجيه الشكر لصاحب تصميم الصورة التي شاركها مع المنشور، قائلا: «شكرا لصاحب التصميم اللي بجد عجبني جدا، الصديق المحترم الموهوب».