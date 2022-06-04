تعرف على سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز

تساءل متابعو منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز، وذلك بعد أن غير محرك البحث الشهير واجهته بصورة للفنان بشخصية الشيخ حسني، التي قدمها ضمن فيلم «الكيت كات» للمخرج داود عبد السيد، والتي تعتبر واحدة من أبرز الشخصيات التي قدمها النجم الراحل على مدار مشواره الفني الممتد لسنوات طويلة.

ويعود سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز، إلى توافق اليوم مع ذكرى ميلاده الـ76، فهو من مواليد 4 يونيو عام 1946، ولكنه رحل عن عالمنا في نوفمبر 2016 عن عمر يناهز الـ70 عامًا.

سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز

وحرص نجل الفنان الراحل وعدد كبير من جمهوره على إحياء ذكرى ميلاده عبر تدوينات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إذ كتب نجله «محمد» في تدوينة: « 4 يونيو 1946 أحب تاريخ إلى قلبي، تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها النهاية ولكنها الحياة»، متابعًا: «يوم ميلاد أبويا الحاج محمود عبد العزيز قدوتي وسندي وضهري وأماني، كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن من هنا بكتير، كنت وما زلت وستظل أغلى إنسان في حياتي».

الجمهور عن سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز: لفتة رائعة

وعلق عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على سبب احتفال جوجل بالفنان محمود عبد العزيز، إذ قال أحد المتابعين في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «لفتة رائعة من جوجل احتفالًا بعيد ميلاد الأسطورة والعبقري الراحل محمود عبدالعزيز»، بينما قال آخر: «جوجل بتحتفل بعيد ميلاد الرائع الراحل محمود عبدالعزيز، اختاروا شخصية الشيخ حسني من فيلم (الكيت كات) كأيقونة للاحتفال».

وغرد متابع عبر حسابه على «تويتر»: «جوجل بيحتفل اليوم بذكرى ميلاد الأسطورة محمود عبد العزيز مع كاريكاتير لأهم دور له، أو في رأيي أهم دور في تاريخ السينما المصرية الملونة».