داود عبد السيد يروي كواليس عمل محمود عبد العزيز على شخصية «الشيخ حسني»

يحتفل محرك البحث «جوجل»، اليوم، بذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا في 2016، ووقع اختيارهم على شخصية الشيخ حسني التي قدمها الفنان الكبير في فيلم «الكيت كات» للمخرج داود عبد السيد، لتكون أيقونة للاحتفال، وهو الفيلم الذي جاء ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

تحدث الكاتب والمخرج داود عبد السيد عن اختيار الفنان محمود عبد العزيز، لتقديم شخصية الشيخ حسني، في «الكيت كات»: «لمحت في محمود موهبة ممثل كبير عندما تعاونت معه للمرة الأولى في فيلم (الصعاليك)، ومعرفتي بإمكانياته التمثيلية خاصة تلك المنطقة الكوميدية الظريفة لديه فى الأداء، بالإضافة إلى معرفتي بشخصيته الحقيقية، فكان بالنسبة لي الجزء الصحيح الذي ملأ الفراغ».

مخرج «الكيت كات»: معرفتي بإمكانياته التمثيلية سبب اختياره لدور الشيخ حسني

وعن تفاصيل العمل على الشخصية، قال المخرج الكبير لـ«الوطن»، إنه أحضر شيخًا كفيفًا لـ محمود عبد العزيز حتى يكون قريبا من الشخصية، وهو الشيخ الذي يقرأ القرآن في مشهد عزاء «الشيخ مجاهد» في الفيلم، متابعا: «أعتقد أن محمود قام ببحث أكبر من ذلك، حيث كان نجماً كبيراً ويعرف كيف يكون الشخصية، وهو ما ظهر في الشكل النهائي لها في الفيلم».

داود عبد السيد: عالم «مالك الحزين» كان جذابا لتقديمه في «الكيت كات»

فيلم «الكيت كات» مأخوذ عن رواية «مالك الحزين» للكاتب إبراهيم أصلان، والتي كشف داود عبد السيد، أنه بمجرد ما قرأها وجد أنها تصلح لتقديمها في فيلم: «أذكر عندما انتهيت من قراءة آخر صفحة فى الرواية، عدت إلى الصفحة الأولى مجدداً، فالعالم الذى تدور فيه أحداث الرواية كان جذاباً بالنسبة لي، وحين انتهيت من قراءتها للمرة الثانية وجدت أمامي معالجة لفيلم، ومن هنا كانت بداية المشروع».

وذكر المخرج الكبير أنه عند تقديم سيناريو فيلم «الكيت كات» لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كتبت عليه تعليق «الفيلم كئيب»، حيث كان يحمل في البداية اسم «عرايا في الزحام» قبل الاستقرار على الاسم النهائي، واستمر «عبد السيد» في البحث عن إنتاج للفيلم على مدار 5 سنوات.