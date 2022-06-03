محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده: أحب تاريخ إلى قلبي

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على إحياء ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل، من خلال مشاركة الجمهور لصورة تجمعهما سويا عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وعلق محمد محمود عبد العزيز على صورة والده الفنان محمود عبد العزيز قائلا «عيد ميلاد أبويا بكرة 4 يونيو 1946 أحب تاريخ إلى قلبي تاريخ البداية التي لم أكن أتمنى لها النهاية ولكنها الحياة».

محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

وتابع محمد قائلا «يوم ميلاد أبويا الحاج محمود عبد العزيز قدوتي وسندي وضهري وأمانى كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن من هنا بكتير كنت وما زلت وستظل أغلى إنسان في حياتي».

وأضاف محمد «بحبك أوي ووحشتني أوي وحاجات كتير أوي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا»، كما حرص خلال المنشور على توجيه الشكر لصاحب تصميم الصورة الخاصة به هو ووالده والتي وضعها مع المنشور حيث قال «شكرا لصاحب التصميم اللى بجد عجبني جدا الصديق المحترم الموهوب».

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

يذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ملف سري والذي شارك فيه بجانب هاني سلامة وعائشة بن أحمد وإدوارد ودنيا عبد العزيز وماجد المصري ومحسن محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.

وكان قد رحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز عن عالمنا يوم 12 نوفمبر عام 2016.