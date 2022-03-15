مهرجان الإسماعيلية يحتفي بالمخرج خيري بشارة.. وحفل لتوقيع كتابه «السينما والواقع»

تنظم إدارة الدورة ال 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى، إحتفالية خاصة للمخرج خيري بشارة تحت عنوان «الإحتفاء بالبدايات»، ضمن فعاليات المهرجان والمقرر إقامتة في الفترة من 17 حتى 23 مارس الجارى.

وقال المخرج سعد هنداوى، إن برنامج الإحتفاء بالبدايات سيتضمن الإحتفال ببدايات المخرج الكبير خيري بشارة، الذي بدأ حياته بالأفلام التسجيلية وسيتم خلاله توقيع الكتاب بعنوان «السينما والواقع» الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامه التي تم نشرها عن هذه الأفلام، وخلال الإحتفاء سيتم عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمها، وهي «طائر النورس، يوميات طبيب في الأرياف، وصائد الدبابات».

أحداث فيلم «صائد الدبابات»

يذكر أن فيلم «صائد الدبابات»، تدور أحداثه حول بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، استطاع أن يكتب اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري، فهو صائد الدبابات الذي استطاع بمفرده أن يدمر 23 دبابة خلال حرب أكتوبر 1973 وسجل اسمه في الموسوعات الحربية، إنه محمد عبد العاطي، الذي ولد في قرية شيبة قش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية في 15 ديسمبر عام 1950، وبدايته مع الجيش المصري حينما انضم إلى الصاعقة ثم انتقل إلى سلاح المدفعية وتخصص في الصواريخ المضادة للدبابات.

أحداث فيلم «طبيب في الأرياف»

كما يتناول فيلم «طبيب في الأرياف»، مشاكل الطبيب والمريض على السواء، كاشفًا عن ظروف الخدمة الطبية في الريف وضعف مستواها فى محاولة لتحسينها، أما فيلم «طائر النورس» فتدور أحداثه عـن الحيْاة اليوميْة لمجموعة من الشباب في مراكـز التدريـب المهني بالإسماعيلية، وكيـف يتعلمـون وفيم يفكـرون ومـاذا يفعلـون في أوقـات فراغهـم.

مسيرة خيري بشارة؟

جدير بالذكر أن خيرى بشارة قد بدأ حياته المهنية مخرجاً تسجيلياً أخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها «طائر النورس، طبيب فى الأرياف، وفيلم صائد الدبابات»، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية و كان أول فيلم روائي له فيلم «الأقدار الدامية»، من الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982. كما قام بإخراج اكثر من 11 فيلما من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية ، ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة فى السينما المصرية.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز» سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.