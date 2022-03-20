دقيقة حداد على روح زكي فطين عبد الوهاب خلال حفل توقيع كتاب خيري بشارة

نظمت إدارة الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، اليوم الأحد، احتفالية خاصة للمخرج خيري بشارة، تحت عنوان «الاحتفاء بالبدايات» ضمن فعاليات المهرجان، أدارتها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي.

صديق عزيز افتقدته السينما المصرية

وخلال الندوة، حرص خيري بشارة، على دعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الممثل الراحل زكي فطين عبد الوهاب، والذي وافته المنية، اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه صديق عزيز افتقدته السينما المصرية.

شهدت الاحتفالية توقيع كتاب بعنوان «السينما والواقع» الذي كتبه «بشارة» عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات المهمة التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

من جهته، قال المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية: «نسعد بتواجد مخرج في قيمة وقامة المخرج الكبير خيري بشارة، والذي تشكلنا جميعا من أفلامه سواء تسجيلية أو روائية».

وأضاف رئيس المهرجان: «فكرة قيام المخرج خيري بشارة بتوثيق تجربته مع الفيلم التسجيلي في كتاب بعنوان السينما والواقع لرصد تفاصيل الانتقال من مرحلة الأفلام القصيرة، إلى مرحلة أخرى وهي الروائية تعد تجربة فريدة مثيرة».

من جهته قال خيري بشارة: «إن السينما تنجح في تراكم الوعي ولا تحدث ثورة».

وعن واقع السينما التسجيلية الحالي في مصر، قال إن هناك أفلاما تستحق المشاهدة الجماهيرية، وأن القادم أفضل لها.

واستعرض بشارة خلال الاحتفالية، أهم ذكرياته خلال مسيرته السينمائية، مع نجوم الفن وأهم المواقف المضحكة مع الفنانة الراحلة نادية لطفي.

وعن كتاب السينما والواقع، قال بشارة: «كتبته على الحدود الإيطالية الفرنسية على البحر، وتعتبر تجربة تأمل، لكتابة أوراق الكتاب، وحاولت نشره في تونس وضاعت بعض أوراقه، ثم أحضرتها لي صديقة».

من جهتها، رحبت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، بـ خيري بشارة، مؤكدة أن توزيعه الكتاب على ضيوف المهرجان يعد هدية ثمينة، خاصة أنها أوراق من عمر مخرج بقيمة خيري بشارة.

ومن جانبه، تقدم الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، بالشكر للمخرج سعد هنداوي، وأنه إضافة للمهرجان ودورة مميزة بطابع مختلف، مؤكدا أن خيري بشارة مخرج متمرد ومتميز، مشيرا إلى أنه مؤسس جيل الواقعية الجديدة، وكان طوال مشواره السينمائي يتحسس عوالم غير موجودة، أحيانا كان يشعر بالغربة من المشاهد أو النقاد، رغم حصول أفلامه على جوائز عديدة.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور سمير فراج الشكر والسعادة سبق وأن عمل مع الأستاذ خيرى بشارة في أفلام رغبة متوحشة وحرب الفراولة ووصفه بالسهل الممتنع وأن العمل معه كان له مذاق خاص.