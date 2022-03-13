احتفاء بعودة خيري بشارة للسينما بـ فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك

حقق فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك للمخرج خيري بشارة، ردود فعل إيجابية بعد أيام من عرضه للمرة الأولى على منصة «نتفليكس»، ضمن مجموعة من الأفلام القصيرة بعنوان «في الحب والحياة» تحمل توقيع 8 مخرجين ومخرجات من دول عربية مختلفة ما بين مصر، تونس، المغرب والسعودية، ليعكس كل فيلم نظرة مختلفة عن الحب والحياة من وجهة نظر صناعه.

أعاد فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك المخرج خيري بشارة للإخراج السينمائي مرة أخرى، بالرغم من كونه فيلمًا قصيرًا لا يتعدى الـ 40 دقيقة، وتجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال المخرج الكبير السينمائية «ليلة في القمر» عام 2008، كما قدم تجربة روائية تسجيلية في فيلم بعنوان «موندوج» إنتاج عام 2012.

فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك يعيد خيري بشارة للسينما

واحتفى صناع السينما بعودة خيري بشارة مرة أخرى للإخراج السينمائي، من بينهم المخرج عمرو سلامة الذي كتب عبر حسابه على «تويتر»: «فيلم بيفكرنا ليه خيري بشارة واحد من أعلام السينما المصرية»، بينما قال الناقد أحمد عاطف في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «الفيلم مؤلم دون إزعاج، بديع دون شكلانية، حقيقي دون فجاجة، هزلي دون تسطيح، عميق دون ادعاء، يعرينا دون كشف عورتنا.. خيري بشارة لم يعد إلى السينما، بل عادت السينما لاهثة إليه».

قصة فيلم يوم الحداد الوطني في المكسيك

وتدور أحداث فيلم «يوم الحداد الوطني في المكسيك» في عالم يتم فيه منع مظاهر الحب والاحتفال به، فيصبح اللون الأحمر ممنوعًا، والأغاني الرومانسية محظورة، وذلك من خلال «حسن» الذي يعمل إذاعيًا ويخاف التعبير عن حبه بسبب الهيئة المخصصة لمنع الحب، وهو من بطولة آسر ياسين، بسمة، ندى الشاذلي، علي صبحي ونورا شيشة.

وتتضمن السلسلة التي أطلقتها «نتفليكس»، 8 أفلام روائية قصيرة تدور جميعها عن الحب والعلاقات من منظور مختلف، «يوم الحداد الوطني في المكسيك» للمخرج خيري بشارة، و«أخويا» إخراج ساندرا نشأت، «الأعشى» إخراج عبد المحسن الضبعان، «حب في ستوديو العماريّة» للمخرج محمود الصباغ، «كازوز» إخراج هاني أبو أسعد وأميرة دياب، «مسلخ السعادة» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، «سيدي فلنتاين» للمخرج المغربي هشام لعسري، «قلب أحمر كبير» للمخرج اللباني ميشيل كمون.